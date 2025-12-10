罗浮宫珠宝失窃 调查报告：差30秒就可能阻止贼人得逞

（法新社巴黎10日电） 法国罗浮宫10月发生窃案，价值连城的王冠珠宝至今下落不明。今天公布的调查显示，窃贼逃逸30秒后，警方和保全就抵达现场，若非维安疏失未及时改善，本有可能人赃俱获。

罗浮宫博物馆（Louvre Museum）在光天化日下发生窃案令当局难堪，文化部下令展开调查，并于今天公布报告。

报告内容指出，10月19日星期日案发当天上午，窃贼闯入现场时，附近两支监视摄影机只有一支在运作。

这份在法国参议院文化委员会披露的报告并提到，保全监控室的监控萤幕也不足，无法及时掌握各路影像。而在警报响起后，由于协调不良，导致警方一开始被派往错误地点。

文化委员会主席拉冯（Laurent Lafon）在听证会开场时表示：「调查凸显出博物馆本身及其主管机关在维安问题上的全面失职。」

其中一项最令人震惊的发现，是窃贼离开30秒后，警方与私人保全就抵达现场。

调查负责人寇宾（Noel Corbin）告诉参议员：「差个30秒，（私人保全公司）塞科利达（Securitas）的警卫，或是开车来的警察，就有可能阻止窃贼脱逃。」

他表示，如果配备现代化监视摄影系统，或是被窃贼拿手持砂轮机切开的门板用了强化玻璃，抑或是内部协调做得更好，都有可能阻止价值约1亿200万美元的王冠珠宝被窃。这些珠宝至今仍未寻获。

罗浮宫馆方看过的几份评估报告早已点出维安风险，包括几年前珠宝业者梵克雅宝（Van Cleef & Arpels）的专家所做的稽查。

那份报告点名今年窃贼犯案时使用的阳台是安全死角，可以用伸缩梯进入，而这跟后来的案件发展完全吻合。

寇宾证实，现任罗浮宫馆长戴卡赫（Laurence des Cars）对前馆长马蒂内兹（Jean-Luc Martinez）下令进行的这项稽查并不知情，「相关建议未被采纳，其实本可防止这次失窃」。

他并补充道，两任由政府指派的管理者之间缺乏协调。

警方认为已逮捕的4名窃贼就是全部做案者。当时窃贼总共花了10分钟左右，就在阿波罗长廊（Apollo Gallery）完成窃案，随后骑乘重机逃逸。

外界早就要求戴卡赫辞职，今天调查报告公布后，她有可能面临更大压力。