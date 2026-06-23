罗马尼亚总理提名遭国会否决 提前大选风险升高

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（法新社布加勒斯特22日电） 罗马尼亚国会今天否决自由派政治人物韦什泰亚出任总理的提名，使这个毗邻乌克兰、同时为欧洲联盟（EU）与北大西洋公约组织（NATO）成员国的国家在历经数月政治动荡后再度陷入不确定局势。

法新社报导，由中间派总统达恩（Nicusor Dan）提名的韦什泰亚（Adrian Vestea）须在参众两院合计取得233票才能组阁，但根据官方计票结果，他仅获得189票。

经过一整天针对韦什泰亚内阁名单的辩论后，部分议员在投票开始前离席。

今年5月，前自由派总理博洛扬（Ilie Bolojan）领导的政府因中间偏左与极右派阵营支持的不信任案表决而垮台。

在首位获提名组阁的人选托马克（Eugen Tomac）宣布退出后，达恩于本月14日任命52岁、同属自由派的韦什泰亚筹组新政府。

然而，博洛扬领导的自由派政党拒绝支持韦什泰亚，甚至扬言将他开除党籍。

韦什泰亚曾任市长、地方首长及国家发展部长。他先前表示，希望与国会中的「亲西方民主政党」协商，盼能组成多数执政联盟。

遭到否决后，他将矛头指向在国会拥有90席的国内最大极右翼政党「团结罗马尼亚联盟」（AUR）。在表决之前，他也曾与AUR协商。

他在脸书（Facebook）发文称，「47天没有政府的代价十分沉重，我们损失的是欧洲资金、外界信任，以及无法追回的时间。」

民调机构INSCOP Research创办人什特富雷克（Remus Ioan Stefureac）表示，总统现在必须再提名另一位总理人选。

「如果第2位人选再次遭到否决，就将启动提前大选这个『核选项』。」

什特富雷克警告，提前大选将对「国家、经济、企业以及民众收入」造成灾难性打击。

他并表示，「除了AUR之外，没有任何政党能从提前大选中受益。」