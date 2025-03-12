罗马尼亚极右候选人上诉失败 无法参加5月大选

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（法新社布加勒斯特11日电） 罗马尼亚极右派候选人乔吉斯古（Calin Georgescu）今天上诉失败，确定无法参加5月重新举行的总统大选。数百名支持者在宪法法院外抗议。

乔吉斯古以独立候选人身分投入去年11月的总统大选，并意外在首轮投票出线。然而，宪法法院12月以资金未申报及俄罗斯干预选举为由裁定结果无效，须重新举行选举。俄罗斯被控利用社群媒体为乔吉斯古「大规模」拉票，他们双双否认这类介选指控。

宪法法院今天在声明中表示，法官一致驳回上诉，但未立即提供理由等相关细节。这是最终裁定，乔吉斯古无法提出异议。

乔吉斯古上诉遭到驳回后，在脸书（Facebook）上传的影片中说：「我认为我的任务完成。」他呼吁民众「以民主、和平的方式证明我们的选择直到最后一刻都很重要」。

他在社群平台X写道：「美国正再次变得伟大，而欧洲和罗马尼亚却变得微不足道、贪污腐化并受到独裁统治。」他近来曾自认「超挺」美国总统川普。

川普政府部分高层都支持乔吉斯古，包括川普的顾问马斯克（Elon Musk）。民调原本预测乔吉斯古在5月大选可以拿下约40%得票率。

乔吉斯古上诉遭到驳回消息一出后，宪法法院外数百名支持他的群众直呼简直是遇到了「小偷」。

一名51岁退休人士稍早告诉法新社：「这里不再是民主国家。我们活在什么地方？活在一个独裁国家。」一名45岁工程师说：「我们想选我们要的人…我们要的是他（乔吉斯古）。我们不要其他人。」

分析家普遍预测极右派政党「团结罗马尼亚联盟」（AUR）主席西米昂（George Simion）将代表极右派阵营竞选总统。自去年大选被裁定无效以来，西米昂直言力挺乔吉斯古。

西米昂在今晚访问中说，他不打算竞选，但将与乔吉斯古等人会商。西米昂在X上发文指控宪法法院「嘲弄罗马尼亚人民」并「攻击我们的民主和基本权利与自由」。

提交候选人名单的截止日期是本月15日。