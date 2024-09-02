美上万名饭店员工罢工 要求调薪恢复疫情前人力

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（法新社纽约1日电） 美国多个城市共有上万名饭店员工今天罢工，要求调薪以及将人力补足至疫情前水准。这波罢工适逢人潮最多的劳动节周末长假，预估有数以百万计美国人出游。

波士顿、旧金山和檀香山市（Honolulu）等8个城市的25家饭店员工展开罢工。

根据发起罢工的工会UNITE HERE说法，希尔顿（Hilton）、凯悦（Hyatt）和喜来登（Sheraton）连锁饭店均受影响，光是夏威夷首府檀香山就有5000名员工罢工，影响当地1万557个房间。

工会在声明中表示：「许多饭店趁着2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间削减人力和宾客服务，导致员工失去工作和收入，业者之后也未恢复这些服务。」

法新社记者目击员工在波士顿的数家饭店拉起罢工纠察线，预计明天有集会活动。

工会国际主席米尔斯（Gwen Mills）表示：「饭店业现正赚进大把钞票，员工和顾客却被抛在脑后。很多饭店还没恢复顾客应得的标准服务，例如自动每日房务清洁和客房送餐服务。」

米尔斯说：「员工的收入不足以养家活口。」

凯悦饭店透过声明表示，「对UNITE HERE选择罢工感到失望，而凯悦仍愿意磋商」，并说已制定应变计画，尽量减少对饭店营运的影响。

根据美国汽车协会（AAA）的预订统计，劳动节周末假期的国内旅游总量比去年增加9%。美国的劳动节是在每年9月第一个星期一。

美国运输安全局（TSA）在声明中表示，预计到4日将有多达1700万名乘客搭机。

希尔顿和万豪（Marriott）未回应置评请求。