美与盟友关系紧绷 白宫证实川普仍将出席G7峰会

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（法新社华盛顿19日电） 白宫官员今天告诉法新社，尽管华府与盟国在伊朗和关税等问题上关系紧张，美国总统川普仍将前往法国参加下个月的七大工业国集团（G7）峰会。

川普先前尚未确认是否出席6月15日至17日在法国阿尔卑斯山湖畔度假胜地艾维安（Evian）举行的七大工业国集团（G7）会议。

白宫1月曾表示，法国为了配合川普的行程而更改了日期。川普将于6月14日他80岁生日当天，在白宫举办一场铁笼格斗赛。

据新闻网站Axios报导，这位美国总统希望在领袖峰会上讨论包括人工智慧（AI）、贸易和打击犯罪等主题。

但这场峰会是在美国与其他G7成员国之间存在摩擦的背景下举行，特别是针对川普在2月对伊朗发动的战争。

川普曾猛烈抨击美国盟友未能协助开放荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），这条具战略意义的水道已被伊朗实质上封锁，导致全球油价飙升。

作为回应，包括G7在内的西方盟友则对美以战争给自身经济带来的冲击表达担忧，尤其当前他们正承受着川普加徵关税的压力。

至于川普是否会出席7月初在土耳其举行的北大西洋公约组织（NATO）峰会，目前尚未获得证实。