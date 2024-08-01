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美与911主嫌达协议 用认罪换避免被判死刑

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（法新社华盛顿31日电） 美国国防部今天表示，美国检方已与911恐攻主嫌穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）达成协议，据报这项协议涉及穆罕默德以认罪方式来换取避免被判死刑。

当局与穆罕默德和其他两名被告达成协议，使他们旷日废时的案件可望获得解决。多年来，这些案件一直陷入预审阶段的泥淖，而被告一直被关押在古巴关达那摩湾（Guantanamo Bay）军事基地。

这3人自2003年来一直被拘留。

五角大厦声明表示，这项协议的细节目前不会立即公开，不过「纽约时报」（New York Times）报导，穆罕默德、阿塔希（Walid bin Attash）和豪萨维（Mustafa al-Hawsawi）已同意认罪，藉此换取无期徒刑，否则就得接受可能遭判死刑的审判。

2001年9月11日的恐攻酿成近3000人罹难，检方去年在一封信函中详述这项认罪提议，但罹难者家属意见不一，有些人仍希望这些被告面临最终极的惩罚。

围绕这些被告案件的法律争论，大多集中在他们在911之后的几年间遭到中央情报局（CIA）刑求后，是否可以受到公平审判，而认罪协议有助避免这个棘手问题。

在穆罕默德2003年3月于巴基斯坦被捕前，他被认为是盖达组织（Al-Qaeda）首脑宾拉登（Osama bin Laden）最信赖、最聪明的副手之一。穆罕默德落网后，先在中情局的秘密监狱度过3年，接着于2006年移监关达那摩。

这名训练有素的工程师说自己「从头到尾」策划了911恐攻事件，曾参与一连串锁定美国为攻击目标的重大阴谋。他曾在美国上大学。

除了策划摧毁双子星大楼（Twin Towers）的行动外，穆罕默德也声称曾用他「神圣的右手」，在2002年亲手斩首美国记者波尔（Daniel Pearl），并协助1993年夺走6条人命的世贸中心（World Trade Center）爆炸案。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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