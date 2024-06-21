美东热浪来袭 气象预估美国今夏气温将高于正常值

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（法新社华盛顿20日电） 美国政府机构今天预测，从7月到9月整个夏季，美国大部分地区将经历比正常气候更热的天气。美国有一大块地区正遭遇今年首波热浪。

美国国家海洋暨大气总署（NOAA）气象学家英凡提（Johnna Infanti）在记者会上说：「我们目前预测是，大致上来说，除了少数地方以外，美国大部分地区的气温都将高于正常水准。」

不过她表示，那段期间是否可能发生极端天气事件，目前的预测无法提供任何线索。

夏至为夏季正式揭开序幕之际，美国东北部正经历一场重大热浪。

根据美国政府网站www.heat.gov的数据，大约有9500万名美国人正处于不同程度的高温警报或公告范围内。美国国家气象局表示，飙升的气温预计将持续到周末。

美国国家气象局说：「夏季炎热天气早到、高温持续多日、风势轻微及云层覆盖有限，将是造成整体高温压力加剧的因素。我们强烈呼吁无法获得可靠空调的人找到降温办法。」

美国缅因州小镇加勒巴（Caribou）昨天气温来到摄氏35.5度，平当地史上最高温纪录。纽约和华盛顿的气温今天也分别飙升到华氏87至89度（约摄氏30.6至31.7度）间和华氏90至93度（约摄氏32.2至33.9度）间，未来还将出现更多高温。

去年是有纪录以来美国最热的1年。而根据美国国家海洋暨大气总署的说法，今年有50%的机会超越去年，且肯定会名列有纪录以来最热5年之一。

全球科学界一致认为，人为造成的气候变迁正以惊人速度使地球升温，引发反覆的强烈热浪。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）