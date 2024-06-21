立足瑞士 报道世界
登录

美东热浪来袭 气象预估美国今夏气温将高于正常值

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿20日电） 美国政府机构今天预测，从7月到9月整个夏季，美国大部分地区将经历比正常气候更热的天气。美国有一大块地区正遭遇今年首波热浪。

美国国家海洋暨大气总署（NOAA）气象学家英凡提（Johnna Infanti）在记者会上说：「我们目前预测是，大致上来说，除了少数地方以外，美国大部分地区的气温都将高于正常水准。」

不过她表示，那段期间是否可能发生极端天气事件，目前的预测无法提供任何线索。

夏至为夏季正式揭开序幕之际，美国东北部正经历一场重大热浪。

根据美国政府网站www.heat.gov的数据，大约有9500万名美国人正处于不同程度的高温警报或公告范围内。美国国家气象局表示，飙升的气温预计将持续到周末。

美国国家气象局说：「夏季炎热天气早到、高温持续多日、风势轻微及云层覆盖有限，将是造成整体高温压力加剧的因素。我们强烈呼吁无法获得可靠空调的人找到降温办法。」

美国缅因州小镇加勒巴（Caribou）昨天气温来到摄氏35.5度，平当地史上最高温纪录。纽约和华盛顿的气温今天也分别飙升到华氏87至89度（约摄氏30.6至31.7度）间和华氏90至93度（约摄氏32.2至33.9度）间，未来还将出现更多高温。

去年是有纪录以来美国最热的1年。而根据美国国家海洋暨大气总署的说法，今年有50%的机会超越去年，且肯定会名列有纪录以来最热5年之一。

全球科学界一致认为，人为造成的气候变迁正以惊人速度使地球升温，引发反覆的强烈热浪。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞士6月9日全民投票：怎样才能遏制医疗卫生费用的上涨？

关于6月9日瑞士全民投票中的两项遏制卫生医疗费用的全民动议，你有什么看法？我们很想知道你对此的想法。

参与讨论
75
79 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

你怎样对待身边的假新闻？

你所在的国家有哪些打击假新闻的措施？在遇到假新闻或虚假信息时，你怎么识别，并会怎么做？

参与讨论
29
41 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
10
36 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团