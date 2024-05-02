美为俄乌战争祭新制裁 中国企业首当其冲

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（法新社华盛顿1日电） 美国官员今天公布数百项旨在瘫痪俄罗斯军事和工业能力的新一波制裁措施，惩罚在中国和其他地方协助莫斯科当局取得用于俄乌战争武器的企业。

在这波美国财政部宣布的全面制裁计画中，华府锁定在俄罗斯、中国和其他国家遭控支持俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）入侵乌克兰的近300个实体。

财政部长叶伦（Janet Yellen）透过声明表示：「财政部过去不断警告，为俄罗斯战争提供物资支持的企业将面临重大后果。」

她说：「今天的行动将藉由追击俄罗斯军事工业基础与协助供应的规避网络，进一步打乱并削弱俄国的战争工作。」

乌克兰军方正苦于阻止俄罗斯推进，美国总统拜登一周前签署了延宕已久的法案，提供基辅新的资金。

叶伦指出：「就在我们阻止俄罗斯的战争机器之际，总统拜登日前通过的『2024年国安紧急补充拨款法案』（The Emergency National Security Supplemental Appropriations Act of 2024）正在提供急需的军事、经济和人道支援，以支持乌克兰的英勇抵抗。」

「结合在一起，我们对乌克兰的支持以及我们不懈地锁定俄罗斯军事能力，为乌克兰在战场上取得至关重要的优势。」