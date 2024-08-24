美乌领袖通话 美宣布提供乌1亿2500万美元军援

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（法新社华盛顿23日电） 白宫表示，美国总统拜登今天与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）通话，同时宣布提供基辅新一轮的军事援助，五角大厦称这批军援价值为1亿2500万美元。

美乌两国领袖的通话是在乌克兰独立纪念日（8月24日）之前进行。华府在同一天内还宣布全面制裁数百名个人与公司，原因是它们与俄罗斯入侵乌克兰有关。

拜登在声明中表示：「我很自豪我们今天将宣布提供乌克兰新的包裹军事援助。」

拜登说：「新的包裹援助将包括保护乌克兰关键基础设施的防空飞弹；防御在战埸上战术不断演进的反无人机设备与反装甲飞弹；还有前线士兵所需弹药与保护他们的机动火箭系统。」

拜登补充说：「俄罗斯不会赢得这场冲突。独立的乌克兰人民将会获胜，美国、我们的盟友与合作伙伴将继续与他们站在一起。」

美国国防部之后表示，这批军援价值1亿2500万美元，其中包括从美国库存中提取的物品，向基辅提供「满足其最紧迫需求的额外能力」。

自俄罗斯2022年2月全面入侵乌克兰以来，美国一直是乌克兰的重要军事支持者，承诺提供超过550亿美元的武器、弹药和其他安全援助。

美国发布最新的援助声明之际，乌克兰军队正在进攻俄罗斯西部库斯克（Kursk）地区，这是自二战以来，外国军队对俄罗斯领土最严重的攻击。 今天稍早，美国财政部、国务院和商务部宣布对俄罗斯侵乌实施的新制裁措施，这些措施是在一系列现有措施的基础上执行。

美国财政部在声明中宣布，制裁针对的是俄罗斯境内外近400名个人和实体，「他们的产品和服务使俄罗斯能够持续投入战争并逃避制裁」。

美国国务院在另外的声明中表示，针对其中190名个人和公司实施制裁，财政部则对其余200名个人和公司祭出制裁。

此外，美国商务部也宣布，由于「克里姆林宫对乌克兰发动非法战争」，商务部正以「积极行动」进一步限制美国制造或贴有美国制造标签的产品供应俄罗斯和白俄罗斯。