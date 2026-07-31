美乔治亚校园枪击案父亲判15年 供枪给儿酿4死9伤

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（法新社华盛顿30日电） 美国乔治亚州2024年校园酿4死9伤的枪击罪犯葛瑞（Colt Gray）28日遭判处无期徒刑后，送他枪枝当礼物的父亲柯林今天则因二级谋杀等罪名遭判15年徒刑，写下罕见案例。

现年55岁的柯林．葛瑞（Colin Gray）于2023年圣诞节赠送儿子一把AR-15步枪作为礼物，即便是有人警告他，他的儿子葛瑞曾扬言要在校园里开枪。

儿子葛瑞（Colt Gray）已承认在2024年9月于乔治亚州温德（Winder）阿巴拉契高中（Apalachee High School）发动攻击，当时他年仅14岁，射杀两名14岁学生与两名教师，并造成9人受伤。他以成年人身分受审，于本月28日被判处无期徒刑，且不得假释。

父亲柯林则因与儿子犯行有关联，今年3月陪审团裁决他犯下二级谋杀、过失杀人等罪名成立；今天获判15年徒刑。

●儿子酿祸 父亲也负刑责

今天负责宣判的高等法院法官普林姆（Nicholas Primm）在庭审时对柯林表示：「很明显，你身为人父失职了。你没有提供稳定的家庭环境，也没让孩子正常上学。」

法官说：「你被定罪，是因为所有警示讯号都越来越明显，但你没有让孩子接受辅导，也没有阻止他取得枪枝。」

美国校园枪击事件频繁发生，枪械数量甚至超过总人口数，连火力强大的军用步枪，在购买规范宽松下很容易取得。

美国常发生大规模枪击案，父母的责任近年来越来越受关注。

柯林是美国首位家长，因孩子犯下枪击案，而遭以「二级谋杀」罪名起诉并且被定罪。先前也有类似枪击案例，父母则是以「过失杀人」被判刑。

2021年在密西根州一所高中发生4死枪击案，枪手的父母珍妮佛与詹姆斯．克伦布利（Jennifer and James Crumbley）于2024年因过失杀人罪被判处10至15年徒刑，