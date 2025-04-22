美亲巴勒斯坦学生领袖遭拘留 儿子出生不能探视

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（法新社纽约21日电） 美国哥伦比亚大学亲巴勒斯坦学生抗议运动知名人物哈里尔上个月遭移民当局逮捕，他的妻子说，当局拒绝暂时让他重获自由，使他今天错过了儿子的出生时刻。

法新社报导，哈里尔（Mahmoud Khalil）是纽约哥伦比亚大学（Columbia University）研究生，也是全美校园抗议以色列对加萨地区发动战争最受人瞩目的领导人物之一；他3月8日遭移民当局逮捕。

哈里尔因妻子阿布杜拉（Noor Abdalla）是美国公民，本身具有美国永久居留权，但仍被勒令驱逐出境。

阿布杜拉说，哈里尔希望能暂时获释，以便看看刚出生的孩子，但美国移民暨海关执法局（ICE）拒绝他的要求。两人的孩子已在纽约出生。

报导指出，哈里尔已被移送到路易斯安那州联邦移民监狱，当局显然是要寻找一位认同总统川普打击移民政策的法官。

川普的顾问团曾指责亲巴勒斯坦抗议人士宣扬反犹太主义和恐怖主义，但他们否认这类指控。

美国校园最近有数以百计外国学生的签证被取消，有些人说，他们因为撰写评论文章或有轻微犯罪纪录等原因，沦为当局锁定目标。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）援引在1950年代「红色恐慌」（Red Scare）时期通过的一项法律，允许当局驱逐一些被视为不利于美国外交政策的外国人。

卢比欧主张，美国宪法对言论自由的保障不适用于外国人，而他可以单方面做出决定，毋需接受司法审查。（译者：纪锦玲）