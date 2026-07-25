美以俄强烈反对下 联合国通过人权高专图克连任案

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（法新社纽约联合国总部24日电） 尽管美国、俄罗斯与以色列表达强烈反对，联合国大会今天仍表决通过，将图克（Volker Turk）的联合国人权事务高级专员任期延长4年。

联合国大会以144票支持、10票反对和13票弃权，通过联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）提出、自2026年10月12日起生效的图克续任案。 俄罗斯提出仅将任期延长数月至2026年12月31日的替代方案，遭到压倒性票数否决，美国要求延后表决的提案同样遭否决。

美国驻联合国管理与改革事务代表巴托斯（Jeff Bartos）从程序与实质这两个层面，对图克为期4年的续任案提出批评，指控古特瑞斯仓促推动程序。

他在表决前警告：「请别搞错：如果本大会容忍程序越权、幕后交易与对联合国职位的滥用，这将招致后果。美国将立即重新评估我们的投入、参与以及资金挹注。」他指控古特瑞斯为了让「他的多年好友获得4年高层职位报酬」，仓促推进时程表。

然而，法国大使邦纳丰（Jerome Bonnafont）形容图克为「良心之声」，在首任任期内展现了「严谨与不偏不倚」。

图克是奥地利籍法律专家，自2022年10月起担任联合国人权事务高级专员。他强调人权的普世性，以及平等适用国际法的必要性。

在他任内，他曾对俄罗斯全面入侵乌克兰、加萨战争、阿富汗、苏丹、孟加拉、缅甸与尼加拉瓜等议题公开发表看法。 不过，他也因未能对古巴、中国新疆维吾尔族遭受的苦难采取更明确立场，以及不像联合国专家与特别报告员一样，在提到加萨时使用「种族灭绝」字眼，而饱受抨击。

图克的立场引发数个政府的严厉批评，其中最值得注意的是俄罗斯与以色列。这两国的大使今天都对图克续任案表示反对，称秘书长任期将于年底届满的古特瑞斯，应将人权事务高级专员的人选交由继任者决定。