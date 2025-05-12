美以双重国籍人质获释 川普：这是大新闻

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（法新社耶路撒冷12日电） 巴勒斯坦武装团体「哈玛斯」（Hamas）释放拥有美国和以色列双重国籍人质亚历山大（Edan Alexander），美国总统川普今天在启程访问中东之前于白宫表示：「这是大新闻。」

川普说：「他要回家见父母了，这真是大好消息。他们原本以为他已不在人世。」

以色列军方声明说：「不久前，在以色列国防军（IDF）部队陪同下，以色列国防军士兵亚历山大跨境进入以色列领土。这位返回的人质目前正前往以色列南部的初步接待地点，他会在那里与家人团聚。」

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天将亚历山大获释归功于以国军事施压，以及来自川普的「政治压力」。

21岁的亚历山大遭哈玛斯关押在加萨走廊（Gaza Strip）超过19个月，他是最后一名拥有美国国籍且幸存的人质。

亚历山大生于以色列第2大城特拉维夫（Tel Aviv），后来随家人搬到美国并在当地长大，高中毕业后回到以色列。他入伍且被派到加萨走廊附近地区，在哈玛斯2023年10月7日突袭以色列时沦为人质。

哈玛斯本月11日宣布将释放亚历山大，以利达成停火协议和有助于人道援助进入加萨。