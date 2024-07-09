美以情报首长7/10赴杜哈 盼促成加萨停战

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（法新社8日杜哈法新电）消息人士向法新社透露，美国和以色列情报首长10日将到杜哈（Doha），讨论关于以色列与哈玛斯（Hamas）在加萨的停火协议。

据消息来源今天指出，美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）和以色列情报机构摩萨德（Mossad）的首长巴尼亚（David Barnea）10日在赴卡达首都杜哈，还说两人将会和卡达总理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）会面。

卡达在今年2月时就已经收到来自哈玛斯（Hamas）对加萨的新停火提议。在埃及与美国支持下，卡达已在幕后穿梭数月，力促加萨（Gaza）地区的停火和释放人质协议。

在各方最新力促以哈达成协议的努力下，巴尼亚曾于5日到过杜哈；埃及也预计在本周举行相关会议。

据这位不愿具名的消息人士告诉法新社，之前在杜哈的相关会议聚焦于「设法将刚开始提出的休战，过渡到可持续更久的平静阶段」。

近期关于以哈停战的讨论着重于美国总统拜登5月底所提出的一份架构，当时拜登说这份架构是由以色列所拟议。

巴勒斯坦方面的知情官员今天告诉法新社，虽然哈玛斯的代表团会参加与以色列的非直接谈判，但以哈双方目前仍有几项歧见，包含以色列拒绝释放遭重判、已在以色列服刑逾15年的100名巴勒斯坦囚犯。

囚犯中有哈玛斯、法塔（Fatah,巴解组织最大派系,目前主要在约旦河西岸）、巴勒斯坦人民解放阵线（Popular Front）、伊斯兰圣战组织（Islamic Jihad）等团体的高层。

哈玛斯上周暗示，他们愿放弃坚持彻底停火；彻底停火已屡遭以色列所拒。

巴方官员表示，其他歧见还有哈玛斯要求以色列需于休战期间完全撤出与加萨与埃及交界的拉法（Rafah），以及加萨沿埃及边界名为费城走廊（Philadelphi corridor）的地带；其他争执点尚包含在加萨流离失所民众的返家议题。