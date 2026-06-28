美伊互轰 伊朗称捍卫主权谴责美方攻击

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（法新社德黑兰28日电） 美国与伊朗互相发动新一轮空袭后，伊朗外交部今天表示坚定捍卫主权、谴责美方袭击；波斯湾国家巴林称军队拦截伊朗无人机与飞弹，科威特谴责德黑兰对其领土发动新一轮攻势。 伊朗25日对航经荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）附近的一艘商船发动攻击，美军隔天在荷莫兹海峡一带对伊朗多个目标发动空袭以示报复，这使美伊脆弱的停火协议岌岌可危。

伊朗外交部发表声明指出：「伊朗强烈谴责美国恐怖主义军队今天凌晨对我国南部沿海多处监侦设施发动空袭」，强调德黑兰「坚定捍卫国家主权」以应对美方攻势。

巴林军方表示，美国稍早对伊朗发动新一轮空袭后，巴林防空部队今天拦截伊朗发射的飞弹和无人机。

军方指出，已「拦截并摧毁伊朗用于此次卑劣攻击的多枚飞弹和无人机」，并表示现正处于「最高戒备」状态。

伊朗早宣布对美国驻巴林第五舰队基地和科威特当地美军基地发动攻击，以报复美国稍早空袭行动。

同时，科威特外交部今天严正谴责伊朗对其领土发动的新一轮攻势。外交部发布声明说，科威特「以最强烈措辞谴责并抗议伊朗再次对科威特发动恶劣侵略，今天凌晨发生的最新一起（攻击）明显侵犯我国主权」。