美伊再交火 伊朗称17死、美盟邦遇袭

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（法新社麦什赫德9日电） 伊朗前最高领袖哈米尼今天下葬前，美国与伊朗爆发新一轮战斗，伊朗攻击美国的区域盟友，美国则对伊朗一座核电厂周边实施空袭。

这是宿敌美伊之间连续第2天交火。伊朗官员通报，美军空袭造成17人丧生；国营媒体指出，其中一波攻击锁定首都德黑兰与东部城市麦什赫德（Mashhad）之间的铁路，而哈米尼（Ali Khamenei）的丧礼仪式正在麦什赫德举行。

伊朗方面并称，已恢复攻击美国在科威特、巴林、卡达的资产。另一个美国盟邦约旦也响起警报，约旦军方表示，拦截到伊朗发射的8枚飞弹。

一名不愿具名的美国国防官员今天表示，伊朗发射的数十枚飞弹与无人机「遭到拦截，或未造成重大损害」，美方无人员受伤。

双方这次重启战斗是受到荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）局势紧张所引发，也让各界担心美伊可能恢复全面战争。

两国在今年4月实施停火，结束持续5周的冲突，继而于6月达成协议，如今情势再度紧张。而这波冲突发生之际，伊朗正准备安葬哈米尼，他是在今年2月28日美国联手以色列对伊朗开战首日，连同家人遇袭身亡。

今天是哈米尼持续6天的马拉松式丧礼最后一天，将在他的家乡麦什赫德进行安葬，各界密切关注他的儿子━现任最高领袖穆吉塔巴・哈米尼（Mojtaba Khamenei）的动向，穆吉塔巴自从获任命以来尚未公开露面。

法新社记者指出，现场聚集大批身穿黑衣的男女，许多人要求血债血还。

伊朗国营电视台表示，因人潮汹涌，哈米尼的遗体将以直升机送往圣陵下葬，葬礼预计晚间进行。