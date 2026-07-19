美伊冲突升级 美军空袭伊朗、德黑兰扬言发动「全面攻势」

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（法新社杜拜18日电） 中东敌对行动今天升级，美国发动新一轮空袭，伊朗则扬言展开「全面攻势」，而具战略重要性的荷莫兹海峡几乎仍处于封锁状态。

以下是法新社汇整的重点进展。

●2名美军人员阵亡

美国中央司令部（CENTCOM）表示，伊朗发射一连串飞弹与无人机攻势，导致2名美军人员在约旦阵亡，另有1人失踪。

CENTCOM指出，这些军人于17日在美军与伙伴国家部队共同「抵御伊朗弹道飞弹及无人机攻势」时身亡。

●伊朗扬言将给美方「难忘的教训」

伊朗最高领袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）矢言将带给美国「难忘的教训」，并称美国一再违反由伊朗与美国总统签署的停火谅解备忘录，显示川普的签名「完全一文不值、毫无公信力」。

穆吉塔巴．哈米尼在透过国营电视台发布的书面声明中表示，美国企图「煽动战争」，伊朗将带给美方「难忘的教训」，并让其付出更沉重的代价。

●美国发动新一轮空袭

美国今天宣布发动新一轮空袭，这是连续第8个夜晚进行军事攻击，旨在惩罚伊朗对美军的致命攻击。

CENTCOM在社群平台X表示，这一轮空袭于格林威治时间晚间10时开始，「旨在进一步削弱伊朗威胁荷莫兹海峡商业航运的能力，并迅速惩罚昨晚在约旦袭击美军人员的伊朗伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）」。

伊朗新闻机构报导，美军攻击了位于该国南部、荷莫兹海峡沿岸的西里克（Sirik）港。

●黎巴嫩真主党举行大规模葬礼

真主党在黎国南部马基岱塞尔姆（Majdal Selm）为数十人举行大规模葬礼，其中多数都是在最近与以色列的战斗中丧生的真主党武装分子。

这座遭受严重破坏的村庄共埋葬44人，其中39人是武装分子；真主党表示，还有4名平民在以色列军事行动中丧生，另有1人自然死亡。

●波斯湾合作理事会谴责伊朗犯下「战争罪」

波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）秘书长布达维（Jasem Mohamed Albudaiwi）谴责伊朗近期对巴林、科威特和约旦发动攻击，并称攻击民用基础设施构成「战争罪」。

他说，「伊朗的行动构成极其危险的升级，严重违反国际法和联合国宪章，也构成战争罪。」

●科威特称民用设施遭袭

科威特当局表示，伊朗攻击1座电力与供水设施，以及1处石油设施，并指控伊朗锁定民用基础设施。

科威特国营石油公司也表示，伊朗攻击石油设施，造成多人受伤及设备损坏。

●黎巴嫩总统赴美

黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）今天离开贝鲁特（Beirut），前往华盛顿。总统办公室表示，他预计与川普会面，讨论强化停火以及「以色列撤出其占领的黎巴嫩地区」等议题。

●巴林「成功拦截」伊朗攻击

巴林军方表示，该国的防空系统「拦截」了伊朗今天发动的一波攻击。法新社记者在巴林首都麦纳玛（Manama）听到警报响起，随即传出爆炸声。