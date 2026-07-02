美伊卡达会谈结束 川普称取得进展

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（法新社杜哈1日电） 伊朗与美国今天完成间接会谈，但没有迹象显示，双方在朝向持久和平方面取得突破，而是聚焦在荷莫兹海峡、伊朗资金解冻等双方声称「已解决」的议题上。

率领德黑兰代表团的伊朗副外交部长加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，会谈已告结束，双方同意在明天之前建立沟通管道，用来通报和记录任何违反美伊谅解备忘录的行为。

川普在登上新版总统专机「空军一号」（Air Force One）前则是向记者表示：「就目前进展而言，伊朗去核化议题进展顺利。我们之前非常猛烈地打击他们…但我们现在相处融洽。」

卡达外交部表示，美伊谈判代表分别与卡达和巴基斯坦调解人单独会晤。不过，据消息人士说法，这次会谈纯粹讨论技术性细节，只字未提核议题。

知情人士表示，两国谈判代表在杜哈主要讨论荷莫兹海峡的海上通行及解冻伊朗资金等问题，这2项都是初步协议下的关键议题。

据一名要求匿名的消息人士透露，川普女婿库许纳（Jared Kushner）和美国首席特使魏科夫（Steve Witkoff）虽被派往中东，进行白宫所谓的「高层级」会谈，但两人均未出席这次会谈。

卡达外交部发言人在社群平台X发文指出，这次在杜哈会谈中，美伊在与谅解备忘录相关的议题上取得「正面进展」，正以瑞士峰会的既有成果为基础持续推进。

然而，美伊双方迄今均未说明，他们最终是否成功化解了彼此之间的任何重大分歧。