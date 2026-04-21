美伊可望展开第2轮谈判 川普：美方处于有利位置

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普今天表示，美国在与伊朗的谈判中处于有利地位；与此同时，美方代表团将在巴基斯坦与伊朗展开第2轮谈判。

川普接受财经媒体CNBC访问时说：「我们最终会达成一个很棒的协议。我认为他们别无选择…我们处于非常、非常强势的谈判地位。」

由副总统范斯（JD Vance）领军的美国代表团预计稍后将自华盛顿启程前往巴基斯坦首都伊斯兰马巴德（Islamabad）。美伊本月稍早已在伊斯兰马巴德展开首轮谈判，但对结束战事未达成共识。

川普要求伊朗交出其浓缩铀库存，并停止试图控制具战略意义的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。这条水道承载全球约1/5的石油贸易。 尽管在短暂停火前，伊朗已遭美国与以色列连日轰炸，但德黑兰至今仍拒绝接受上述条件。

根据白宫说法，自4月8日生效的停火协议，将于美东时间22日晚间到期。

川普在社群媒体发文说，伊朗若释放他所称8名面临处决的女性，将有助提升伊朗与美国和平谈判成功机会。

川普受访时并未明确指出，假如谈判未能取得进展，是否将延长停火协议。

他说：「倘若达成协议，伊朗将能使自己处于非常有利的位置。」（编译：刘文瑜）