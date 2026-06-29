美伊同意停火重启谈判 荷莫兹海峡局势受关注

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（法新社华盛顿28日电） 一名美国官员今天表示，在新一轮以牙还牙的攻击导致双方临时协议陷入紧张后，华府与德黑兰已同意暂停交火。双方并计划重启谈判，以期能结束这场中东战争。

这些交火凸显由巴基斯坦斡旋达成的协议有多脆弱。该协议旨在结束这场已造成数千人死亡、并干扰重要荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）石油运输的冲突。 尽管停火协议于4月生效，但波斯湾地区仍零星爆发暴力事件，而荷莫兹海峡的航运往来也经常成为冲突导火线。 一名美国官员今晚透过电子邮件告诉法新社，针对华府与德黑兰达成的谅解备忘录，所有相关领域的技术性会谈预计将持续进行。 这名官员表示，「双方目前都将退让，船只也可以自由通行」荷莫兹海峡及其周边海域。 伊朗尚未立即对美方声明发表评论，而这名美国官员也未证实美国媒体关于双方将于30日在卡达恢复谈判的报导。

德黑兰一直坚持要掌控这条关键海峡的航行权。在和平时期，全球约1/5石油与液化天然气经由该海峡运输，而在这场战争爆发前，伊朗并未拥有这项控制权。 伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）今天发出警告表示，任何船只若企图绕开伊朗首选航线通过荷莫兹海峡，都将「加剧」中东地区的紧张局势。 尽管荷莫兹海峡是由阿曼与伊朗的领海所组成，但根据国际习惯法，两国在一般情况下皆不得阻碍船只通行，亦不得收取通行费。 尽管如此，伊朗在战争期间仍阻止多数船只使用这条狭窄的航道，这让德黑兰当局掌握庞大的经济筹码，而他们现在似乎不愿意放弃这项优势。 德黑兰当局实施控制权的举动，多次引发与华府之间的冲突升级。最新一起冲突发生在今天凌晨，美军中央司令部（CENTCOM）表示，由于「伊朗持续侵犯商船航行」，美军已对10个伊朗军事目标发动攻击。 伊朗表示，已对美国位于科威特与巴林的基地发动报复性攻击。科威特与巴林均谴责这些伊朗攻击行动。