美伊和谈之际 卢比欧将访波湾3国重建互信

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（法新社华盛顿22日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）的发言人表示，在美国与伊朗就结束中东战争进行谈判之际，卢比欧将于23日启程访问3个波斯湾国家。 美国国务院发言人皮戈特（Tommy Pigott）在声明中表示，这是美国与以色列于2月28日发动战争以来，卢比欧首度访问中东地区。他将前往阿拉伯联合大公国、科威特及巴林，预计行程将持续至25日。 声明指出，卢比欧将就「与伊朗签署的谅解备忘录、确保船只能够全面且自由安全通过荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的相关努力，以及维护区域和平与稳定的重要性等议题」进行讨论。

声明提到，卢比欧25日访问巴林期间，也将与波斯湾合作理事会（GCC）会晤，讨论该地区的共同优先事项。 由于美以发动空袭，导致这些波斯湾国家成为伊朗报复攻击的目标，卢比欧此行想重建与波斯湾国家的信任，将面临极大考验。

伊朗指控科威特以及美国海军第五舰队总部所在地巴林，允许美国利用其领土发动攻击。

美国副总统范斯（JD Vance）21日造访瑞士，根据双方签署的谅解备忘录，与伊朗官员敲定一项协议。该备忘录为谈判人员争取60天的时间来达成最终协议。