美伊总统签署终战备忘录 伊朗拟稀释浓缩铀换制裁松绑

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（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普与伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）今天签署旨在结束中东战争的谅解备忘录。根据备忘录内容，德黑兰将稀释其浓缩铀，以交换大规模经济纾困。

美国官员告诉法新社，川普是在七大工业国集团（G7）峰会后，于凡尔赛宫（Palace of Versailles）与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）共进晚宴期间，亲自签署这份谅解备忘录。

川普步出凡尔赛宫时向媒体表示：「刚刚签好了。」

伊朗通讯社（IRNA）引述外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）的说法报导，备忘录「已由两国总统签署定案」，现在是考验执行力的时候了。

这份文件旨在为美国与以色列于2月28日发动的战争划下句点。这场战争促使伊朗发动多轮飞弹及无人机反击，波及整个区域，并实际关闭对全球经济至关重要的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。

根据双方协议内容，华府承诺立即解除重创伊朗经济的石油制裁。

备忘录还指出，一旦针对伊朗核计画的最终协议拍板，美国将协助释放由区域国家共同支持、总额3000亿美元的重建基金。

这项文件仅属临时安排，目的是为启动更复杂的长期谈判争取时间。华府长期怀疑伊朗暗中发展核武。

川普今天稍早扬言，若德黑兰违反协议内容，就会把他们「炸个稀巴烂」。

伊朗方面则坚称，这份备忘录代表美国的「失败」。

亲德黑兰的黎巴嫩什叶派组织「真主党」（Hezbollah）领袖卡西姆（Naim Qassem）也形容，这是伊朗的「重大胜利」。

他也感谢德黑兰坚持将黎巴嫩纳入停火范围。先前真主党于3月2日为声援伊朗向以色列发射火箭弹，因此卷入冲突。

接下来将展开为期2个月的谈判，首要步骤则是重新开放荷莫兹海峡。

根据美方公布的文本，伊朗将稀释其浓缩铀库存，具体方式可能是在国际原子能总署（IAEA）现场监督下进行稀释。此举将为伊朗带来更大规模的经济援助。