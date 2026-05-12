美伊战争使油价高涨 川普拟停徵联邦燃油税

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（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普今天表示，计划暂停徵收联邦燃油税直到情势稳定为止，以缓解消费者因美伊战争引发油价飙升的冲击。新政策须待参众两院通过才能实施，油价有望降价约4%。

川普在白宫回应记者提问时宣布这项措施，并称「（税额）所占比例虽小，但你知道，这毕竟还是钱」。

根据美国能源情报署（EIA）数据，美国联邦汽油税为每加仑18.4美分，柴油税为每加仑24.4美分。

暂停徵收燃油税须经国会审议通过，而川普所属的共和党在参众两院均握有极为脆弱的多数。

川普盟友、共和党籍联邦参议员霍利（Josh Hawley）表示，今天将提出相关法案；众议院共和党籍议员鲁纳（Anna Paulina Luna）也表示，预计「本周」就会提出法案。

川普发动美伊战争以来，美国燃油价格大涨，汽油和柴油2月底至今均飙涨约50%，而伊朗则透过封锁荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）作为报复，全球约1/5的石油和天然气均经由这条水道运输。

据美国汽车协会（AAA）数据，美国今天平均油价为每加仑4.52美元、柴油为5.64美元，停徵联邦燃油税后，油价有望降价4%。

至于各州政府各自徵收的燃油税则不受这项政策影响。