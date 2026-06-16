美伊达协议 中东各地燃起希望与怀疑

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（法新社巴黎15日电） 美国与伊朗透过秘密谈判达成终战协议，目前尚未公布内容细节，中东各地民众对协议抱持怀疑态度的同时，也松了一口气。

在黎巴嫩，法新社记者看到逃离南部家园的流离失所民众准备返乡，尽管多位以色列部长宣称，以方不受协议约束，因此不会停止攻击黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）。

驾车载着妻儿的梅拉希（Alaa Merahi）告诉法新社：「我们要回去南方的家园，回到自由的土地。」

在以色列的轰炸与撤离令下，数十万计民众一再被迫逃离家园，许多人表示希望这是「最终回归」。

薛瑞（Haifa Sherri）来自邻近边境的城镇基尔贝特萨拉姆（Khirbet Selm），她说自己会等到局势更明朗后再返家。

黎巴嫩军方呼吁流离失所民众，暂缓返回南部边界一带的村庄，多个地方政府也要人们静候进一步指示。

不过在锡登（Sidon），贾法尔（Hanaa Jaffal）指自己计划今天就返回安沙（Ansar），当地邻近纳巴蒂叶（Nabatieh），也是以军先前推进的地区。

她说：「就算房子已经没了，没有任何事比得上回到自己的土地。我们会搭起帐篷住进去。」

在边界另一侧的以色列，当地民众反应较为分歧，但许多人怀疑和平是否真会降临。

一个非营利医疗组织的执行长哈达尔（Naomi Haddar）表示：「我不认为这次的停火能持续下去，我觉得他们没有考虑到以色列的需求。」

「我们是一个自由的国家，我们必须自己做决定，好保护我们自己的公民。」

在北部城镇梅土拉（Metula），咖啡店老板孟纳希（Miri Menashe）也谈到：「我认为以色列应彻底置身事外。」

「以色列本来就不该牵扯进美国与伊朗的协议…黎巴嫩是我们的问题，伊朗是美国的问题，就让美国去解决它跟伊朗的事，让我们平静过活吧。」

40岁的耶路撒冷居民海勒（Koby Heller）告诉法新社：「以色列国内的普遍感觉是…每个我谈过的人都说：我们输了。」

海勒提到，美国总统川普（Donald Trump）与以色列一同对伊朗开战，他的目标是自伊朗拆除飞弹及移除铀储备，但两项目标均未达成。

在伊朗，多数人的乐观情绪聚焦在经济而非政治层面。美伊战争爆发前一个月，德黑兰当局才残酷镇压了反政府示威活动。

18岁的德黑兰销售员埃夫兰（Efran）告诉法新社，他期盼解除制裁将使伊朗经济重回正轨。

他补充道：「当然，前提是美国人信守承诺，而不像往常那样食言。」

29岁软体工程师纳斯塔兰（Nastaran）指出，一旦战争结束且制裁解除，她将非常高兴。

然而其他人似乎较为悲观，例如38岁的英语教师阿里雅（Arya）认为，这份协议对伊朗人民而言纯粹只有损失。

在波斯湾各君主国，民众抱持审慎乐观态度。伊朗的空袭及航运封锁措施重创了这些国家的经济。

40岁的巴林公民马默德（Hessa Mahmoud）说：「我松了一口气，没有人想再次经历战争。」

在科威特，37岁约旦籍工程师朱马（Joumma）道出许多人的共同心声。

他指出，尽管协议或许能让这个区域得以喘息，其成败「最终取决于各方处理紧张局势根本原因的能力」。