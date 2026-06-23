美伊达成协议 IMO将撤离波湾逾万名滞留船员

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（法新社伦敦23日电） 联合国机构国际海事组织（International Maritime Organization, IMO）今天表示，美国与伊朗达成结束中东战争的协议后，国际海事组织将开始撤离滞留于波斯湾的1万1000多名船员。

国际海事组织秘书长杜明奎（Arsenio Dominguez）发表声明指出：「这项大规模行动将与伊朗、阿曼、区域内所有沿海国家、美国和航运业紧密合作执行。」

他补充说：「我们已经取得必要的安全保证，并彻底确认安全航行的条件，以支援这些行动。」

自从伊朗与美国上周达成结束战争的协议，将重新开放这条至关重要的航运路线后，航运交通量已有所回升。

根据国际海事组织提供的阿曼航海通告，船只可依疏散计画使用两条穿越海峡的临时航道，相关单位将个别联系船只，以提供进一步指示。

国际海事组织表示，将每日发布报告，说明安全驶离此区域的船只数量。

美国与以色列2月28日发动空袭引发战争后，伊朗部队实际上封锁了荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。在战争期间，封锁荷莫兹海峡导致全球石油价格上涨，并切断能源以及包括肥料等重要商品的运输。

根据能源市场情报公司Kpler的数据，22日至少有36艘运输大宗商品的船舶通过荷莫兹海峡，通行量创下自战争开打以来纪录新高。