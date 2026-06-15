美伊达成协议结束中东战争 荷莫兹海峡19日起完全开放

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（法新社艾维安巴恩15日电） 美国总统川普今天表示，在美伊达成结束中东战争的协议后，荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）将从19日起「完全开放」，先前受限制的航运通行将恢复正常。

在法国举行的七大工业国集团（G7）峰会召开前，川普与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）展开双边会谈。川普在会谈开始时表示，在伦敦与巴黎当局提议进行联合海军任务后，他认为美国在维持海峡开放这件事上，「并不需要太多帮助」。 川普表示，荷莫兹海峡「已经部分开放」，不过目前仍在进行「排查作业」，以确保完成除雷。

他赞扬与伊朗达成的协议，并表示：「最重要的是，伊朗不会拥有核武。」 在2月28日美伊战争首日、伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei ）遭击毙后，川普宣称华府与德黑兰新领导层「相处很好」。

「第一批（领导层）已经不在了，第二批也不在了，而我们发现第三批人非常聪明…最后我们达成了协议。」

他并未具体说明他所指的是哪些领导人。

他说：「我认为中东现在将会有许多好事发生。」他还说，副总统范斯（JD Vance）19日将出席协议签署仪式，但并未透露具体地点。