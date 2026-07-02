美伊间接会谈落幕 下轮谈判待哈米尼丧礼后登场

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（法新社杜哈2日综合外电报导）在美伊昨天的间接会谈后，居间斡旋国今天表示，下一轮美伊间接会谈预计将在伊朗已故最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的丧礼后举行。

法新社报导，尽管美伊本周仍互有交火，在昨天双方间接会谈落幕后，美国总统川普及担任调停国的卡达和巴基斯坦，都释出外交谈判持续推进的讯息。

双方之前达成谅解备忘录，同意重新开放荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）并停止敌对行动。然而双方须在后续会谈中处理多项重大议题，其中包括伊朗核计画。

巴基斯坦方面今天说：「卡达与巴基斯坦调解人员（1日）分别与美国及伊朗谈判代表在杜哈会谈，取得正面进展。」

巴基斯坦方面还说，美伊双方同意持续展开会谈，「下一轮会谈将在伊朗已故最高领袖哈米尼丧礼后尽快举行」。

美国与以色列2月28日对伊朗发动攻击，86岁的哈米尼当天在官邸遭炸死。在他过世后，权力迅速移交给儿子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）。

哈米尼的公祭将于7月4日登场，遗体安置于德黑兰市中心的大型清真寺建筑群，当地是每周五例行聚礼、官方仪式及宗教集会的重要场所。

葬礼仪式将于9日在伊朗东北部城市麦什赫德（Mashhad）的伊玛目礼萨圣陵（shrine of Imam Reza）举行。麦什赫德是哈米尼的故乡。

率领德黑兰代表团的伊朗副外长加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在1日会谈结束后表示，美伊双方同意于3日前建立沟通管道，用于通报和记录任何违反美伊谅解备忘录的行为。