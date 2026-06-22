美伊首轮会谈结束 谈判要点一次看

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（法新社瑞士布尔根施托克22日电） 伊朗与美国今天在瑞士布尔根施托克（Burgenstock）度假村完成结束中东战争的首轮谈判，并将继续举行技术层级会谈。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）盛赞在调停国巴基斯坦与卡达协助下，双方取得「重大进展」，美国政府则尚未发表声明。

以下为美伊首轮会谈结束时，卡达与巴基斯坦发表的联合声明要点：

● 60天内达成最终协议路线图

根据声明，德黑兰与华府为监督谈判而设立的高层委员会（High Level Committee），已就「在60天内达成最终协议的路线图达成共识，并为立即启动进一步的技术层级会谈奠定基础」。

「本周剩余时间里，针对所有议题的技术层级会谈将持续在布尔根施托克度假村展开。」

● 黎巴嫩「冲突降级小组」

联合声明指出，美国与伊朗「同意在各方与黎巴嫩共和国之间成立一个冲突降级小组，并由调解方提供协助，以确保各方遵守终止在黎巴嫩军事行动的协议」。

今年3月初，背后有伊朗撑腰的真主党（Hezbollah）朝以色列发射火箭，以报复伊朗最高领袖在美以空袭中丧命，将黎巴嫩拖入这场中东战争。近日在黎巴嫩境内爆发的战斗，可能让这项和平协议面临破局。

伊朗外长阿拉奇今天在社群平台X上发文表示，黎巴嫩冲突降级小组将是「第一个真正的考验」。

● 荷莫兹海峡「沟通管道」

根据声明，德黑兰与华府已建立一条「沟通管道」，以「避免发生意外与误判，目的在确保商船能安全通过荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）」。

这条沟通管道适用于双方先前签署的谅解备忘录中所概述的60天期限，而伊朗在备忘录中矢言将「尽最大努力」确保商船安全通行。

伊朗20日表示，由于以色列在黎巴嫩发动攻击，将再次关闭荷莫兹海峡。

● 部分资产解冻

阿拉奇今天在社群平台X上写道，「石油与石化产品出口获得豁免，封锁解除，部分冻结资产获得释放，针对伊朗的重大重建与发展计画已启动」。

巴基斯坦－卡达联合声明并未提及解冻伊朗资产。

在谅解备忘录中，美国承诺将「终止对伊朗的各类制裁」，并全面开放「伊朗遭冻结或受限的资金与资产供其使用」。

● 巴基斯坦与卡达扮演关键角色

巴基斯坦与卡达因居中斡旋美伊协议，而受到国际高度关注，这两国在首轮会谈结束时发表联合声明。

巴基斯坦与卡达在声明中表示：「斡旋方将继续竭尽全力，确保谈判在建设性氛围下持续进行，目标是达成最终协议。」

阿拉奇在社群平台X贴文中，对「巴基斯坦与卡达不懈的斡旋努力」表示肯定。