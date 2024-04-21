美众议长强生上任6个月立场转变 从反对援乌到带头闯关

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（法新社华盛顿21日电） 美国联邦众议院昨天在议长强生带领下，通过援助乌克兰逾600亿美元的法案。强生半年前出人意料成为议长，他曾经强烈反对援乌，后来却热切支持军援乌克兰，可谓变化惊人。

52岁的强生（Mike Johnson）来自美国南部路易斯安那州，是一名极度保守的基督徒。

去年10月，与前总统川普（Donald Trump）结盟的共和党极右派议员把同党籍的麦卡锡（Kevin McCarthy）拉下议长宝座。在几名人选出线又落马后，强生的姓名浮上台面，当时美国民众几乎不晓得这号人物。在川普的祝福下，强生成为众院议长。

抵挡俄罗斯部队侵略的乌军亟需美方援助，强生曾连续数月挡下针对相关议案的表决，但最近态度开始软化，上周更摇身一变成为援乌方案的热切捍卫者，让人摸不着头绪。

美国维吉尼亚大学（University of Virginia）政治学家萨巴托（Larry Sabato）告诉法新社：「我认为强生渐渐被说服，美国为了自身利益必须支持乌克兰，而且极右派共和党人要求不援乌根本不对。」

去年12月，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）访问华府时，曾与强生闭门会谈。强生随后表示，美国总统拜登（Joe Biden）要求增援乌克兰数以十亿计美元，却没有适当的监督和明确的致胜战略，也没向国人交代清楚。

然而之后多位美国和他国政要都投入说服强生的行列，包括英国外交大臣卡麦隆（David Cameron）。一些人更警告，除非美国通过援助，否则乌克兰可能在年底前战败。

本月15日，强生宣布众院将分拆援助乌克兰、以色列、台湾的法案个别表决，且他会给予支持。

昨天众院通过总价值950亿美元（约新台币3.09兆元）法案，以向乌克兰、以色列和台湾提供安全援助，并强制TikTok脱离中国母公司字节跳动。

萨巴托分析，强生「不想为乌克兰失陷负责」。

强生在17日记者会上的一番发言，让外界得以进一步窥知他的想法。他表示，「讲白一点，我宁运送子弹去乌克兰，而不是美国男儿」；接着他语带哽咽说道，自己的儿子即将就读美国海军军官学校（US Naval Academy）。

众议院民主党领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）则形容，对强生而言，选择援不援乌是「成为邱吉尔（Winston Churchill）或张伯伦（Neville Chamberlain）的时刻」。

邱吉尔是二战时期的英国首相，以其钢铁般的决心闻名；而他的前任英相张伯伦名字却永远与绥靖政策划上等号。