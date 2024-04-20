美众院压倒性通过援以、乌、台法案 要TikTok限期出售

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（法新社华盛顿20日电） 美国联邦众议院今天通过总价值950亿美元（约新台币3.09兆元）的立法计画，批准对乌克兰的军事援助，罕见展现两党团结，同时强化了以色列和台湾的防卫，并强制TikTok脱离中国母公司字节跳动

众院今天以360票对58票通过今天表决的第1项法案，即「21世纪透过实力达成和平法案」（21st Century Peace through Strength Act），法案内容包括对伊朗的制裁、扣押冻结的俄罗斯主权资产，以及迫使短影音平台TikTok脱离中国母公司字节跳动（ByteDance），否则将在美国面临全国性禁令。TikTok在美国拥有约1.7亿用户。

接着，众院以385票对34票的投票结果，通过81亿美元的「印太安全补充法案」（Indo-Pacific Security Supplemental bill），其中包括向台湾和其他主要盟友提供20亿美元军事资金、用以补充向台湾和区域伙伴提供的国防物资和服务的19亿美元，以及用于抗衡中国的81亿美元。

「乌克兰安全补充拨款法案」（Ukraine Security Supplemental Appropriations Act）则以311票对112票过关，该法案将提供610亿美元以协助乌克兰和地区合作伙伴对抗俄罗斯。

最后，众院以366票对58票通过「以色列安全补充法案」（Israel Security Supplemental bill），以向以色列提供264亿美元援助。

上述4个法案获众院通过后将合并为1项修正案，并提交给参议院。

美国总统拜登发表声明指出，这项立法将向以色列和乌克兰提供至关重要的支援，向加萨(Gaza)、苏丹、海地和其他地区提供人道援助，并且强化印太的安全与稳定。

拜登赞扬跨党派的国会议员们团结一致，以「回应历史的呼唤」。

美国参议院将在23日审议这项法案，一旦获得参院通过将会送交给拜登签署。