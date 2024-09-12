美众院取消短期拨款案表决 政府关门危机再现

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（法新社华盛顿11日电） 由于有越来越多基层反对，美国共和党人取消原定就避免政府停摆的短期拨款协议进行表决的计画，恐让政府无法维持运作到大选之后。

政府资金将于9月底到期，国会需要权宜法案，即所谓的「持续决议」（continuing resolutions, CR）短期拨款，以维持正常运作到选后，因为各方远未就全年预算达成协议。

前总统川普敦促共和党人强制关闭政府，除非满足某些要求。

政府停摆将导致联邦机构和国家公园关闭，导致公共服务受限，并在大选前几周让数以百万计劳工放无薪假。

共和党籍联邦众议院议长强生（Mike Johnson）原计划今天稍晚就延长6个月的期限进行表决，把关闭期限推迟到明年3月，届时已经是下一任总统在职之时。

他宣布，打算将要求在联邦选举中登记投票时提供公民身份证明的SAVE法案，纳入这项拨款法案。

但他在中午左右取消表决，因为这项计划越来越明显不受党内各方成员的欢迎，而他也不能依赖民主党的支持票。

强生表示，他仍打算游说共和党支持这项法案，希望让一些持不同看法者改变立场。

尽管强生警告，如果包裹法案失败他没有备案，但他仍无法赢得党内重要的支持，恐让政府在10月初、也就是距离选举日不到5周时关门。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）