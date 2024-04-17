美众院将表决援以、乌、台包裹法案 拜登吁速通过

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（法新社华盛顿17日电） 美国共和党籍众议院议长强生今天宣布，众院本周末将就大规模军事援助包裹法案进行表决。总统拜登随后表示，他强力支持这项包裹法案，众院必须在本周通过。

法新社及美国 「国会山庄报」（The Hill）等媒体报导，拜登发表声明指出：「众院必须在本周通过这项包裹法案，参院也应迅速跟进。」

他提及：「我会立即将它签署为法律，向世界传递一个讯息：我们与我们的朋友站在一起，我们不会让伊朗或俄罗斯得逞。」

拜登还提到：「我强烈支持这项包裹法案，以便为以色列和乌克兰提供关键支持，为加萨的巴勒斯坦人提供急需的人道主义援助，并加强印太地区的安全与稳定。」

他指称：「以色列正面临来自伊朗的前所未有攻击，乌克兰正面临来自俄罗斯的持续轰炸，这种情况在上个月急速加剧。」

强生（Mike Johnson）今天稍早时曾宣布：「我们预计在周六（20日）晚间针对这些法案的最后通过进行表决。」

据报导，这份包裹法案除了援助乌克兰的610亿美元，还包括对以色列的逾260亿美元拨款。以色列目前正在加萨走廊与哈玛斯（Hamas）交战，并且对抗区域世仇伊朗及其代理人。

此外，这项包裹法案还包含对于台湾的80亿美元援助；以及对于加萨的92亿美元人道援助拨款，这一直是民主党人的主要诉求。