美众院将表决法案 要求TikTok切割中国母公司

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（法新社华盛顿13日电） 美国联邦众议院将在今天表决一项法案，决定是否迫使影音分享应用程式（App）TikTok与其中国母公司「字节跳动」（ByteDance）断绝关系，否则将遭美国禁用。

这项立法是TikTok目前为止面临的最大威胁。TikTok在全球广受欢迎，却也引起政府和安全官员的高度紧张，担心其中国背景及其可能屈从于北京的共产党。

表决可能在上午10时举行，预料众议院将以压倒性多数通过法案，这在分裂的华府政坛是两党罕见意见一致的时刻。

但法案在参议院的命运尚不确定，参议院关键人士无意对一款拥有1.7亿美国用户的热门应用程式采取如此激烈的行动。

白宫曾说，如果这项「保护美国人免受外国对手控制之应用程式侵害法案」（Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act）提交到美国总统拜登的办公桌上，他将签署使其成为法律。

法案上周获得众议院委员会一致通过，将要求字节跳动在180天内出售TikTok，否则将禁止美国的苹果（Apple）和谷歌（Google）应用程式商店提供TikTok。

法案还将赋予总统权力，规定如果其他应用程式处于一个被认为与美国敌对国家的控制之下，则可将其指定为对国家安全的威胁。

TikTok执行长周受资正在华府争取支持，试图阻止法案通过。

法案共同提案人共和党籍众议员盖拉格（Mike Gallagher）和民主党籍众议员克利什纳穆希（Raja Krishnamoorthi）以及白宫主张，只要字节跳动从TikTok撤资，这项法案就不是针对TikTok的禁令。

中国今天警告，此举将无可避免地反过来伤害美国。