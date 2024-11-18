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美众院议长吁通过临时性措施 避免联邦政府停摆

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（法新华盛顿17日电） 美国联邦众议院议长强生今天表示，他希望议员尽快通过临时性措施，避免联邦政府关门，并使得议员得以在总统当选人川普明年元月就任后，通过整部预算案。

国会议员须于12月20日前决定，是否通过预算，或是通过所谓的「持续（拨款）决议」（continuing resolution），以暂时维持联邦政府运作。若未采取行动将致使联邦政府瘫痪。

因全面改选而休会月余的联邦众议院将于11月19日重新开议，新科议员将于明年元月宣誓就职，暂时性持续拨款将使得新国会于川普（Donald Trump）主政后通过全年度预算。

强生（Mike Johnson）今天接受福斯新闻（Fox News）访问说：「时间紧迫，12月20日就是最后期限，我们仍期盼，我们或许能搞定（整部预算），但若不行，我想我们将通过持续至明年上半年的临时性措施，以利我们取得必要的时间搞定这件事。」

他还说：「我认为这终将是个好办法，因为国家将因此受惠，因为之后在共和党掌控下，我们在制定支出法案时将取得更多的发言权。」

11月5日的大选共和党不但保住众院多数，还从民主党手中夺回参院掌控权，大大加强即将就任的川普通过法案的权力。

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