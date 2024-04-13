美众院议长强生遇罢免危机 川普挺他「做得好」

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（法新社迈阿密12日电） 美国前总统川普今天向处境艰难的共和党籍联邦众议院议长强生（Mike Johnson）伸出援手，称赞强生「做得非常好」。

共和党籍联邦参议员葛林（Marjorie Taylor Greene）呼吁投票罢免强生，川普虽视葛林为盟友，却替强生辩护。

川普在他位于佛罗里达州的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）宅邸说：「这对任何议长来说都不轻松。」强生就站在他身边。

川普说，他认为强生「做得非常好」，「我们和议长处得很好，我和葛林也处得很好」；但他对罢免强生的行动略有微词，称此举「令人遗憾」，现在应有「更重要的问题」要处理。

强生今天前往佛州拜会川普，再次显示川普在共和党内非正式但无可争议的领袖地位。

两人会后表示，他们担心今年11月总统大选可能出现舞弊，还提到对乌克兰的援助；共和党内部正因援乌议题出现歧见。

另一个造成共和党分歧的议题是堕胎。川普说，他在总统任内改造美国联邦最高法院，后来最高法院在2022年6月推翻了1973年「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）裁决对堕胎权的宪法保障。

川普谈到最高法院推翻堕胎权保障的裁决时说：「我们做到了每个人都说不可能的事。」

川普还说，他倾向贷款给乌克兰用于军事防御，而不是直接援助。

在强生不远千里从华府前往佛州拜会川普之际，共和党内极右派扬言要罢免强生，他正试图从中脱身。

共和党内相对温和派与民主党希望国会通过援乌法案，共和党的强硬派却反对援乌，长期以来忠诚拥护川普的强生在权衡之际陷入两难，结果就是法案仍卡在众议院动弹不得。