美众院通过国防授权法案 1.15兆美元历年最多

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（法新社华盛顿22日电） 美国联邦众议院今天以微小差距通过2027「国防授权法案」，金额1.15兆美元创下历史新高。

美国2027年度的「国防授权法案」（NDAA）授权五角大厦运用创纪录的1.15兆美元（约新台币37.7兆元）经费。

尽管这项法案传统上均获得跨党派高度支持，但这次在众议院仅以216票对212票低空飞过，显示美国总统川普执政下，共和与民主两党的政治对立日益加深。

这项法案仍须经参议院通过，它较2026年度的版本增加约2500亿美元（约新台币8.2兆元），其中包括让军人加薪5%至7%，

众议院议长强生（Mike Johnson）表示：「这项法案让我们英勇的军人获得迟来已久的加薪，强化我们的核吓阻与飞弹防御能力，包括兴建『金穹』（Golden Dome）飞弹防御系统。」

川普一直致力于发展「金穹」飞弹防御系统以保护美国本土，它系参考以色列「铁穹」（Iron Dome）系统打造。

众议院军事委员会共和党籍议员在声明中表示，由于美国在对伊朗战争中耗用大量弹药，这项法案将有助于补充「耗竭的库存」。

民主党籍众议员纳德勒（Jerry Nadler）表示，他无法支持将「1.15兆美元」交给川普及战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth），用于「失控的军事支出与不负责任的行动」。

纳德勒说：「这是一项代价高昂的烂法案，资助一场非法战争，破坏我们的民主。」

川普极为看重的「保障美国选民资格法案」（SAVE America Act），这次透过程序操作被夹带在国防授权法案中。它将在全美实施新的投票限制，民主党对此大为不满，也让国防授权法案在参议院之路更加困难。