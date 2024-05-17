美众院通过法案坚持为以色列供应武器 民主党内有分歧

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（法新社华盛顿16日电） 美国民主党籍总统拜登本月暂缓运送一批重型炸弹给以色列，理由是担心被用于加萨战争。但共和党掌控的联邦众议院今天通过法案，要迫使拜登移交武器，同时凸显民主党内部分歧。

在以色列军队进攻加萨走廊（Gaza Strip）南部大城拉法（Rafah）之际，拜登担心巴勒斯坦人大量伤亡而暂缓运送武器给以色列，众院于是就一项法案展开表决。由于这项法案几乎不可能成为法律，因此主要是象徵性。

这项「以色列安全援助支持法案」（Israel Security Assistance Support Act）将防止拜登冻结任何国会同意给予以色列的军事援助，包括他搁置的3500枚2000磅炸弹和500磅炸弹。

共和党人说，拜登无权干涉以色列的军事行动；但众院民主党领袖认为，这项法案是侵犯总统执行外交政策能力的「又一个政党噱头」。

不过，有16名民主党人加入共和党之列支持这项法案，法案最后以224票赞成、187票反对获得通过，这是民主党内一次罕见与拜登作对的行动，人数虽少却不容忽视。

预料这项法案接下来被送到民主党掌控的联邦参议院后就难以为继，拜登也已表明无论如何都将予以否决。

共和党人说，拜登无权指责以色列如何运用美制武器，他们对拜登政府本周推动一项新的10亿美元对以色列军售案也不满意。

根据法新社引用以色列官方数据的统计，巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日突袭以色列造成超过1170人丧命，多数是平民，双方随即在加萨地区交战至今。加萨卫生部数据显示，以色列的军事报复行动至少导致当地3万5233人死亡，多数也是平民。