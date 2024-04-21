美众院通过法案援乌以台 拜登赞团结回应历史召唤

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（法新社华盛顿20日电） 美国联邦众议院今日通过法案，将向乌克兰、以色列、及包括台湾在内的印太国家提供安全援助。美国总统拜登表示，此举展现美国在全球的领导地位。

拜登透过声明指出，众议院两党议员投票通过法案，推进美国的国家安全利益，等于对美国在全球的领导力发出明确讯息，「在这个关键转折点，他们团结回应历史召唤，通过我争取数月、迫切需要的国家安全立法」。

拜登说，这项立法将向以色列和乌克兰提供至关重要的支援，向加萨（Gaza）、苏丹、海地和其他地区提供人道援助，并且强化印太的安全与稳定。

众议院审议的3个拨款法案总金额约953亿元（约新台币3兆1000亿元），皆以个别表决方式通过，分别是608亿美元协助乌克兰抵抗俄罗斯入侵；264亿美元援助以色列，并向加萨及其他冲突地区提供人道援助；及81亿美元协助台湾、菲律宾等印太区域国家强化威吓能力，以因应中国威胁。

在81亿美元当中，包括20亿美元提供台湾及主要盟友的外国军事融资（FMF），及19亿美元用于补充提供给台湾的防御性军事物资。

众议院也通过「21世纪透过实力达成和平法案」（21st Century Peace through Strength Act），内容为冻结俄罗斯主权资产、制裁伊朗、制裁并冻结涉及参与芬太尼贩运的跨国犯罪组织和毒品贩子；短影音平台TikTok也须在1年内脱离中国母公司字节跳动（ByteDance），否则将在美国面临全国性禁令。

这4项法案将整合成1项法案，送到参议院，作为参议院2月通过援外补充法案的修正案。参议院预计23日会进行处理，之后再送给拜登签署。中央社（翻译）