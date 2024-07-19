美保守派政治评论家鲁道柏逝世 曾力挺川普

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（法新社纽约18日电） 美国知名保守派政治评论家鲁道柏（Lou Dobbs）今天辞世，享寿78岁。他曾主持福斯财经新闻网（Fox Business Network）晚间节目十多年，也是美国前总统川普最忠实的支持者之一。

鲁道柏在社群媒体网站X的帐号贴出讣闻写道：「我们带着沉重的心情宣布伟大的鲁道柏已辞世。」

鲁道柏在川普争取代表共和党角逐白宫大位期间，早早就公开力挺川普，且在川普担任总统期间也一直坚定支持。

共和党籍总统候选人川普在他的社群媒体「真实社群」（Truth Social）贴文中称鲁道柏是「一位友人、真正杰出的新闻工作者、记者和天才」，并向鲁道柏的家属致上慰问。

鲁道柏2009年离开老东家美国有线电视新闻网（CNN），协助媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）创立福斯财经新闻网。

鲁道柏在福斯财经新闻网的节目名称为「今夜鲁道柏」（Lou Dobbs Tonight），这与他在CNN度过最后尴尬几年时主持的节目名称相同。他在CNN一度凭藉Moneyline节目成为最引人注目的电视商业记者，但随着他的观点变得日益固执己见，且因强调遏制非法移民而引发拉美裔人士的愤怒抗议，让CNN高层感到不安。

2020年美国总统大选过后，鲁道柏持续不懈地散布选举诈欺说法，还说选举诈欺害川普打输选战，尽管并没有可靠的证据来支持这种说法。

在投票技术公司Smartmatic提告，声称福斯新闻（Fox News）的谎言「摧毁」了Smartmatic商业前景，并求偿27亿美元（约新台币884亿元）后，福斯财经新闻网最终在2021年初停播鲁道柏的节目。

这起案件目前仍在审理中，但福斯新闻已同意向另一家投票技术公司Dominion支付7亿8750万美元达成和解；Dominion控告福斯新闻发布不实指控，说该公司的投票机被用来操控总统选举最终导致川普败给拜登。