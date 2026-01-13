美共和党众议员提法案 欲授权川普纳格陵兰为第51州

（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普扬言夺取丹麦自治领土格陵兰之际，共和党籍佛罗里达州联邦众议员范恩今天提出授权川普兼并格陵兰、使其成为美国第51州的法案。

尽管北大西洋公约组织（NATO）成员国丹麦强力反对，川普（Donald Trump）曾表示美国「无论如何」都会取得格陵兰（Greenland），并提出买下这块土地或以武力夺取的构想。

范恩（Randy Fine）指出，他提出的新法案将授权川普「采取任何必要措施以兼并或取得格陵兰」。

这项法案也将要求川普政府向国会提出报告，详述联邦法律需做哪些修改，才能让格陵兰成为美国一州。

范恩透过声明谈到：「格陵兰不是我们可忽视的遥远前哨，而是重要的国家安全资产。」

川普坚称，蕴藏丰富稀土矿产资源的格陵兰必须纳入美国掌控之下，此地对美国国安至关重要。

他还说过，如果美国不行动，格陵兰就会落入俄罗斯或中国手中。

美国民主党及共和党都有人反对川普的说法，丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）则警告，美国若对格陵兰动武，将意味着北约的终结。

北约及格陵兰政府今天宣布，他们打算加强对格陵兰的防御，这也是川普关切的重点。