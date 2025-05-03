美关税下新加坡大选登场 黄循财吁选民赋予强力授权

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（法新社新加坡3日电） 新加坡大选今天登场，总理黄循财面对首次重大考验，在这个着重贸易的国家面临不确定的经济状况时期，迎战重振旗鼓的反对派。

黄循财所属执政党「人民行动党」（People’s Action Party, PAP）预计将顺利保住国会绝对多数席次。

黄循财在领导新加坡的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫工作小组后人气上升，去年自时任总理李显龙手中接棒成为新任领导人。

黄循财多次表示，鉴于美国总统川普（Donald Trump）徵收关税，他需要选民强力授权，以带领严重依赖贸易的新加坡度过经济不确定性。

他曾警告，如果川普持续实施关税措施，新加坡将受到沉重打击，且新加坡需要维持开放和竞争力以抗衡关税影响。

他造势时说：「因此我要告诉所有新加坡人民，请审慎考虑。这不是在赌博，这攸关你们的家庭、你们的未来、我们的新加坡。」

政治分析家妮蒂亚．饶（Nydia Ngiow，音译）指出，人民行动党长久以来被视为新加坡在危机中的稳定力量，而最近的关税动荡可能还不会成为影响选民的一大因素。

她告诉法新：「鉴于新加坡大选往往关注本地议题，地缘政治不太可能会影响选民的决定，除非新加坡人感觉生活成本、工作保障或整体经济受到直接和切实的冲击。」

新加坡约有275万名合格选民，将选出97名国会议员。投票所上午8时开放，晚上8时结束投票，预计部分结果将在午夜左右出炉。