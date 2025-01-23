美再次退出巴黎协定 彭博二度接手资助联合国气候机构

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（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普宣布美国将二度退出巴黎协定（Paris Agreement）后，亿万富豪彭博（Michael Bloomberg）今天宣布，他的基金会将接手资助联合国气候变化机构。

彭博出手意在确保联合国气候变化纲要公约（United Nations Framework Convention on Climate Change ，UNFCCC）在美国停止资助的情况下，仍能获得充分的资金支持。

美国通常资助联合国际气候变化机构秘书处22%预算。UNFCCC在2024至2025年度运作预算预计为8840万欧元（约9650万美元）。

担任联合国气候目标暨解决方案（UN Special Envoy on Climate Ambition and Solutions）特使的彭博在声明中说：「自2017至2020年，联邦政府不作为的时期，各城市、州、企业和公众挺身而出，履行我们国家的承诺，现在，我们已经准备好再度行动。」

这是彭博第二次填补美国联邦政府退出巴黎协定留下的资金缺口。

2017年，川普政府首次退出巴黎协定后，彭博承诺提供高达1500万美元，以支持UNFCCC的运作。

彭博重申，他这次也将致力履行美国报告的义务。

联合国气候变化纲要公约（UNFCCC）执行秘书斯帝尔（Simon Stiell）指出：「这类的资助对协助联合国气候变化秘书处支持各国履行巴黎协定的承诺，推动低排放、具韧性和更安全的未来至关重要。」