美军东太平洋击沉4艘疑似运毒船 酿14死

（法新社华盛顿28日电） 美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，美军在东太平洋发动3次空袭，击沉4艘疑似运毒船，酿成14人死亡。华府备受争议的反毒行动，迄今至少造成57人丧命。

美国9月初开始在加勒比海和太平洋打击运毒船，至今已摧毁至少14艘船只。专家指出，即使被锁定的船只确实载有毒贩，这些行动仍等同于法外处决。

赫格塞斯在社群平台X写道，美军昨天在国际水域发动3次空袭，共击毙14名「毒品恐怖分子」，仅1人幸存，所有打击均在国际水域进行，美军无人伤亡。他并未透露死者国籍。

他说：「我们的情报单位掌握这4艘船只的行踪，它们沿着已知的运毒航线航行，船上载有毒品。」

赫格塞斯谈到毒贩时表示：「我们会追踪他们、建立情报网络，然后，我们会缉捕并歼灭他们。」

不过，华府尚未公开任何证据，证明被轰炸的船只正在走私毒品或对美国构成威胁。

赫格塞斯还发布一段28秒影片，画面显示两艘船只在海上并排停靠，轰然爆炸成一团火球，另外两艘在海上高速航行的船只也接连爆炸起火。

他还说，美国国防部南方司令部（SOUTHCOM）立即展开搜寻幸存者的行动，而墨西哥当局将承担协调救援的责任。（编译：刘文瑜）