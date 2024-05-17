美军临时码头成功连结加萨海滩 将提供人道物资

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（法新社耶路撒冷16日电） 美军和以色列表示，美军今天让一座人们期盼已久的临时码头成功固定在加萨走廊（Gaza Strip）海滩上，目的在加强对饱受战争蹂躏的加萨地区提供紧急援助。

美军中央司令部（US Central Command）说，这座码头「成功固定在加萨海滩上」，约500公吨援助物资预计将在接下来几天内进入加萨走廊。

美军中央司令部副司令、海军中将古柏（Brad Cooper）在华府告诉媒体：「量很庞大，目前分散在多艘船舰上。」

以色列军方也透过声明表示，码头与海滩连接「已成功完成」。

美国国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）被问及关于援助人员的安全问题时说，美国与联合国正就实际问题进行合作，但他补充表示：「就我们看来，我们认为一切已准备就绪，援助将尽快开始流动。」

美国总统拜登今年3月宣布兴建临时码头因应加萨严峻的人道危机。联合国先前警告，加萨240万人口几乎都因以哈战争流离失所，并且面临饥荒。

这项临时码头建设计画斥资至少3.2亿美元，其特别之处在于，美方规模如此庞大的人道援助工作，通常是为了因应敌对国家的行动，这次却是为了因应盟国以色列的行动。

不过联合国认为，开放陆路过境点，允许更多货车车队进入加萨，才是遏制日益严峻的人道危机的唯一办法。然而进入加萨、与埃及接壤边境的主要过境点已关闭数日。