美军对伊朗港口「封锁令」生效

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普（Donald Trump）设定开始对伊朗港口实施海军封锁的时间已过。在美伊上周末的和谈未能达成协议后，川普宣布将封锁战略要道荷莫兹海峡。

美国军方昨天宣布，将于格林威治标准时间14时（台湾时间晚间10时）开始封锁伊朗的所有港口，但将允许并非往来伊朗的船只通过荷莫兹海峡（Hormuz Strait）。

伊朗军方发言人已表示，美国对国际航运的任何限制都将是「海盗行为」，同时警告，如果伊朗的港口受到威胁，波斯湾（Persian Gulf）或阿曼湾（Gulf of Oman）内的任何港口都不会安全。

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）说，任何军舰若接近荷莫兹海峡，都将违反停火协议。

联合国海事机构「国际海事组织」（International Maritime Organization）秘书长杜明奎（Arsenio Dominguez）今天则表示，根据国际法，没有任何国家有权利封锁荷莫兹海峡的航运。

另外，在昨天巴基斯坦首都伊斯兰马巴德举行的美伊会谈破局后，巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天表示，目前仍在尽全力化解美国与伊朗之间的冲突。夏立夫并称美伊之间的停火现仍「维持中」。