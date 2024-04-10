美军将查获的伊朗武器弹药 交付乌克兰协助抗俄

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（法新社华盛顿9日电） 美军今天表示，华府已把1年多前自伊朗军队查获的数千件步兵武器和超过50万发弹药，交付给乌克兰。伊朗军队原本打算要将这批武器和弹药运交给德黑兰撑腰的叶门叛军。

乌克兰目前弹药极度短缺，且因美国共和党籍议员阻挠而迟迟拿不到华府最新一笔援助款项。华府上周虽把自伊朗军没收而来的军火送交乌克兰，但这并没有解决基辅当局在大炮和防空军需品方面的需求。

美国中央司令部（CENTCOM）在社群媒体上表示，美国政府4日向乌克兰武装部队移交超过5000支AK-47步枪、机关枪、狙击步枪、RPG-7火箭推进榴弹发射器和超过50万发7.62公厘弹药。

美国中央司令部说，这些武器将有助于乌克兰抵御俄罗斯的入侵，数量足以供给乌克兰军队一个旅。

美国中央司令部表示，这批武器和弹药是2021年5月至2023年2月期间，美国海军从4艘「无国籍船只」上查获的，当时这些军需品正从伊朗革命卫队（Iran’s Revolutionary Guards）转移到叶门叛军青年运动（Huthi）手中。

以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）去年10月爆发战争；青年运动于同年11月起开始对红海和亚丁湾（Gulf of Aden）的船只发动攻击，藉此声援在加萨的巴勒斯坦人。青年运动的举动已成为重大国际安全挑战，对主要航道构成威胁。