美军攻击疑似运毒船致4死 累计夺87命争议扩大

（法新社华盛顿4日电） 美国军方表示，今天在东太平洋对一艘疑为运毒船只发动的攻击造成4人死亡。鉴于该行动已造成逾87人死亡，争议声浪正日益扩大。

美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）及总统川普政府因9月初美军攻击已受损船只残骸，造成两名生还者丧生的事件，面临外界严厉抨击。 一名今天看过该事件影像的资深民主党国会议员表示，影片显示美军攻击的是「遇难船员」，而其他人士则认为这可能构成战争罪。 美国南方司令部（US Southern Command）在社群平台X发文表示，最新攻击锁定一艘「在国际水域活动、由被认定为恐怖组织操作的船只。情报证实该船只载有非法毒品，并正在东太平洋一条已知的贩毒路线上航行」。 该贴文指出：「船上4名男性贩毒恐怖分子丧生。」并附上一段影片，显示一艘多引擎快艇高速航行，随即遭轰炸，整艘船陷入火海。 当天稍早，国会议员出席在国会山庄举行的一场机密简报会，会中他们看到此次攻击的完整影片，而公开释出的仅是其中一小部分。

众议院情报委员会民主党首席成员海姆斯（Jim Himes）对记者表示，这段影片显示「美国军方攻击遇难船员，虽然是坏人，但仍然是攻击遇难船员」。