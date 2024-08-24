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美军无人机在叙利亚击毙盖达附属组织高层

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（法新社华盛顿23日电） 美国军方表示，美国部队今天在叙利亚发动攻击，击毙盖达组织（Al-Qaeda）附属武装团体的一名高阶领导人。

美军中央司令部（CENTCOM）在社群媒体发文说，这场攻击的目标是马奇（Abu Abdul Rahman al-Makki），他是「宗教守护者（Hurras al-Din）谘议会成员，也是负责监督叙利亚恐怖行动的高阶领导人」。

美军中央司令部说：「宗教守护者设于叙利亚，是与盖达组织有关的部队，与盖达组织抱有相同的全球意图，即对美国与西方利益发动攻击。」

战争监测机构「叙利亚人权了望台组织」（Syrian Observatory for Human Rights）稍早表示，在南部伊德利布省（Idlib）乡村对一辆摩托车发动的无人机攻击击毙了沙乌地阿拉伯籍的马奇。

美军在叙利亚的驻军约有900人，这是打击极端组织「伊斯兰国」（Islamic State）的国际联军一部分。这支联军成立于2014年，目的在协助打击于伊拉克与叙利亚攻城掠地的极端组织战士。

美国部队不时在叙利亚发动攻击，目标锁定伊斯兰国武装分子及其他被视为构成威胁的圣战组织。伊斯兰国已经丧失曾占据的领土。

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