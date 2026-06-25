美军最后撤出阿富汗之人 美陆军欧非司令7月卸任

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（法新社华盛顿24日电） 美国陆军发言人今天表示，现任美国陆军欧非司令多纳休（Chris Donahue）将军将于下月初卸任。多纳休2021年时是最后一位撤离阿富汗的美军官兵。

美国陆军发言人史密斯（Cynthia Smith）声明中表示，多纳休将于7月2日交棒，但声明未提多纳休异常短暂仅任职18个月就离职的原因。

史密斯表示，多纳休的副手将「代理指挥官职务」，并说陆军感谢多纳休将军领导美国陆军欧洲及非洲部队。

多纳休毕业于西点军校，1992年获任陆军军官。2021年美国结束近20年阿富汗战争时，他是最后一位登上撤离喀布尔（Kabul）专机的美军。

他曾指挥第82空降师及第18空降军团，并于2024年12月出任现职。

自去年初重返白宫以来，美国总统川普大幅调整高层军事将领，包括在2025年2月未说明原因即撤换参谋首长联席会议主席布朗（Charles “CQ” Brown）上将。

其他被调离职务的高阶将领还包括美国陆军、海军及海岸防卫队司令，国家安全局（NSA）局长、空军副参谋长，派驻北大西洋公约组织（NATO）的海军上将，以及3位首席军法官。

空军参谋长也未说明原因便4年任期仅两年时宣布退休，而美军南方司令部司令则任职仅一年即退休。

美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）强调，总统只是选择自己属意的领导人，不过民主党国会议员已对向来中立的美军可能遭到政治化表达关切。

此外，去年五角大厦首长还下令，美军现役上将人数必须减至少两成，将官与高阶指挥官人数则需砍一成。