美军连6晚打击伊朗 科威特、巴林与卡达通报遇袭

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（法新社科威特市17日电） 美军连续第6晚轰炸伊朗后，科威特、巴林与卡达今天相继通报遭到伊朗飞弹及无人机攻击；其中科威特一座发电及海水淡化厂受损。

科威特电力部发表声明说：「其中一座发电及海水淡化厂成为伊朗这次侵略攻击的目标…引发火灾，多个生产机组受损。」

科威特电力部呼吁用户「非常时期，节约用电」。

科威特稍早表示，该国正遭受伊朗的「无人机与飞弹攻击」。

伊朗国家电视台报导，德黑兰表示，为回应美军空袭，伊朗已派出无人机前往科威特，目标锁定「美军部署据点，以及『恐怖主义』和『杀害儿童』的美军的后勤支援中心」。

伊朗还说：「这些攻击是为了回应傲慢敌人的罪行，并为祖国烈士的鲜血报仇。」

此外，巴林军方声明指出，已「拦截并摧毁了多次伊朗的空中攻击」。

一名在巴林首都麦纳玛（Manama）的法新社记者报导，当地夜间响起警报声，听到多起爆炸声。

伊朗官方媒体报导，德黑兰锁定巴林一座空军基地内的美军直升机与飞机。

卡达表示，军方拦截一波飞弹攻击，法新社在首都杜哈（Doha）的记者也听到了多次爆炸声响。

卡达当局稍后通报指出，一名儿童遭拦截飞弹掉落的碎片击中受伤。